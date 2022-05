Torino: per il dopo Brekalo spunta il nome di Solomon dallo Shakhtar (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Torino alla ricerca del sostituto di Brekalo: ai granata piace l’israeliano dello Shakhtar Donetsk Manor Solomon dopo l’addio di Brekalo il Torino è alla ricerca di un suo sostituto. Nelle ultime ore si è fatto con insistenza il nome di Manor Solomon dello Shakhtar Donetsk. Manor Solomon deal with Fulham, definitely collapsed. There are other clubs now working to sign him from Shakhtar, including Torino. ??? #transfersSolomon will make a decision on his future club soon. https://t.co/2gFhRO27G0— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2022 Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, sul calciatore israeliano c’era anche ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Ilalla ricerca del sostituto di: ai granata piace l’israeliano delloDonetsk Manorl’addio diilè alla ricerca di un suo sostituto. Nelle ultime ore si è fatto con insistenza ildi ManordelloDonetsk. Manordeal with Fulham, definitely collapsed. There are other clubs now working to sign him from, including. ??? #transferswill make a decision on his future club soon. https://t.co/2gFhRO27G0— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2022 Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, sul calciatore israeliano c’era anche ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Bremer vota #Inter, scelta fatta! Dai primi, inediti, contatti raccontati a partire da dicembre a un incontro pre… - stanzaselvaggia : @NFratoianni è l’unico politico che si sta preoccupando della sorte dei tre studenti incarcerati a Torino per le pr… - diegofornero : A chi si stupisce dei caroselli a Roma per una “coppetta”, ricordo che il 4 maggio 2003 a Torino eravamo in 50mila… - heartbreakgvrI : mi manca l’outfit solo per harry a torino che mi deve ancora arrivare e li ho tutti poi devo studiarmi quelli per lou - isladecoco7 : RT @AdolfCarbone: Ordine dei Medici di Torino e Trieste: partono le prime denunce contro l'obbligo dei sieri genici mRNA sperimentali! 'Ci… -