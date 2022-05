Torino Joao Pedro | i granata riaprono la trattativa con il Cagliari | le ultime

(Di venerdì 27 maggio 2022), ici riprovano con ilper l’italo-brasiliano: lesullaCon la retrocessione delin Serie B sono tanti i punti di domanda attorno ai calciatori. In diversi hanno richieste dalla massima serie, tra cui anchemesso nel mirino dal. Ipotrebbero approfittare della situazione per prendere l’attaccante a condizioni favorevoli. Oltre al contratto in scadenza nel 2023, c’è anche la valutazione di 6/7 milioni molto vantaggiosa rispetto alle richieste di qualche anno fa. Previsto un incontro con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio ...

