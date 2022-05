Tommaso Zorzi assente dai social spiega per quale motivo e normalizza l’ansia: il messaggio di sensibilizzazione – VIDEO (Di venerdì 27 maggio 2022) Tommaso Zorzi, in questi giorni, è stato un po’ assente dai social. Tra il lavoro e probabili faccende personali, il conduttore di “Questa è casa mia” e “Tailor made”, ha svelato il motivo della sua lontananza da Instagram. Tommaso Zorzi assente dai social spiega per quale motivo Volevo dirvi che se sono una decina di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 27 maggio 2022), in questi giorni, è stato un po’dai. Tra il lavoro e probabili faccende personali, il conduttore di “Questa è casa mia” e “Tailor made”, ha svelato ildella sua lontananza da Instagram.daiperVolevo dirvi che se sono una decina di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

tommaso_zorzi : Oggi il #tzvip è più bello del solito ?? - tommaso_zorzi : Questo programma tira fuori la Jessica Fletcher che è in me. #QuestaECasaMia - tommaso_zorzi : Il salame è un aêeærte #QuestaECasaMia - Ma_ri_mm : RT @itsmarts___: -parlare e non Tommaso Zorzi, non riesco a non empatizzare. in fondo in fondo so che la persona che ho conosciuto da qualc… - SergiPatrizia : RT @blogtivvu: Tommaso Zorzi assente dai social spiega per quale motivo e normalizza l’ansia: il messaggio di sensibilizzazione – VIDEO htt… -