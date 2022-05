Tom Cruise e la confessione a Striscia la Notizia | l’unica intervista concessa in Italia

(Di venerdì 27 maggio 2022) Un’esclusiva tuttana: Tomsi confessa ai microfoni dila. Questa sera in prima serata. Tom, laai microfoni dilaNelall’, Tomconfida all’inviato dilaRiccardo Trombetta qual è l’obiettivo di Top Gun: Maverick, appena uscito in: «La missione di questo film è farvi venire la pelle d’oca». Il film esce 36 anni dopo il blockbuster Top Gun: «Mi hanno pregato a lungo di fare un sequel. Ma solo quando ho sentito che tutti i pezzi erano al posto giusto ho accettato. Ho detto a ...

Se queste cifre stimate fossero confermate, il sequel del cult Top Gun diventerebbe di diritto il maggior successo all'esordio in carriera per, uno di quegli attori che, a prescindere ...CANNES " Tra i grandi divi di Hollywood presenti sulla Croisette come, Mads Mikkelsen e Javier Bardem c'è anche Alice Rohrwacher , protagonista del penultimo "Rendez - vous" della 75ma edizione del Festival di Cannes. La regista italiana, che proprio a Cannes ...Nell’unica intervista concessa all’Italia, Tom Cruise confida all’inviato di Striscia la notizia Riccardo Trombetta qual è l’obiettivo di Top Gun: Maverick, appena uscito in Italia: «La missione di ...I cieli arancioni, le sagome in controluce di piloti e aerei, i “balletti” dei controllori sul ponte della portaerei, le acrobazie in volo immersi nella “Danger Zone” ...