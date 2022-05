Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku: ltalia, esame di alto livello per la pistola azzurra (Di venerdì 27 maggio 2022) La terza tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno ormai incombe. Baku è pronta ad accogliere i migliori interpreti delle gare di carabina e pistola in un altro round del massimo circuito planetario, che farà da trampolino di lancio verso gli eventi dell’estate e dell’autunno, Europei e Mondiali. Sulle linee di sparo del poligono azero, dal canto suo, ci sarà anche l’Italia, che però sarà presente solo con la squadra di pistola, composta comunque da 11 rappresentanti, visto che il resto della nazionale in questa settimana ha scelto di disputare, così come fatto anche da altri contingenti, il Grand Prix internazionale di Granada. Contest di aria compressa, Mixed Team e gare di sportiva e automatica dai 25m: un focus dedicato, una grande opportunità, per ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) La terza tappa delladel2022 diormai incombe.è pronta ad accogliere i migliori interpreti delle gare di carabina ein un altro round del massimo circuito planetario, che farà da trampolino di lancio verso gli eventi dell’estate e dell’autunno, Europei e Mondiali. Sulle linee di sparo del poligono azero, dal canto suo, ci sarà anche l’Italia, che però sarà presente solo con la squadra di, composta comunque da 11 rappresentanti, visto che il resto della nazionale in questa settimana ha scelto di disputare, così come fatto anche da altri contingenti, il Grand Prix internazionale di Granada. Contest di aria compressa, Mixed Team e gare di sportiva e automatica dai 25m: un focus dedicato, una grande opportunità, per ...

