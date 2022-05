(Di venerdì 27 maggio 2022) "Non ho mai nascosto la mia ammirazione per il piano, è moltoed è ben focalizzato sulla transizione energetica. La domanda è se lo stanno davvero" anche perché col covid in ...

Agenzia askanews

Secondo"sarebbe una tragedia se ci fossero miliardi di euro stanziati e non investiti. È un buon momento per fare ciò che è stato deciso". 27 maggio 2022... Frans, su iniziativa di Pascal Lamy, ex presidente del Wto e capo staff di Jacques ... Leggi Anche, Ue all'Italia: 'Cruciale attuazione sana e rapida. Tagliare tasse sul lavoro e ... Timmermans: Pnrr italiano buono, ci chiediamo se si sta attuando Roma, 27 mag. (askanews) - 'Non ho mai nascosto la mia ammirazione per il piano italiano, è molto buono ed è ben focalizzato sulla ...Le "liste nere", la campagna contro gli "amici di Putin", la ripresa delle ostilità su Fisco, catasto e debito hanno un unico obiettivo: indebolire il centrodestra ...