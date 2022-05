Tifoso Milan va ad Appiano Gentile e imita Calhanoglu (FOTO): Non prometto mai niente, ho fatto un eccezione..." (Di venerdì 27 maggio 2022) Nonostante il campionato sia finito da cinque giorni, a Milano il derby è sempre vivo e questa volta un ragazzo siciliano e Tifoso Milanista ha voluto vendicarsi del suo ex beniamino, ovvero il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 27 maggio 2022) Nonostante il campionato sia finito da cinque giorni, ao il derby è sempre vivo e questa volta un ragazzo siciliano eista ha voluto vendicarsi del suo ex beniamino, ovvero il...

Advertising

Pall_Gonfiato : Tifoso Milan va ad Appiano Gentile e imita Calhanoglu (FOTO): Non prometto mai niente, ho fatto un eccezione...' - Bertoldo117 : @CucchiRiccardo Dopo qualche giorno finalmente un suo commento. Sembra fazioso in quanto è tifoso e quindi toccato… - GabriNaskia : RT @gumas75: Maldini ha dato voce ai tifosi. Nella storia del Milan occupa un posto che nessun altro dirigente nel rispettivo club può vant… - Giacomobacci2 : RT @Zoroback_023: @elliott_il Non ti è chiara una cosa te la spiego una volta per tutte. Il calcio non è una fredda azienda fatta solo di n… - AlexD_Milanista : @FeliceRaimondo E Maldini quello che ha detto va in questa direzione. Chi continua a dire si ma Maldini è un dirig… -