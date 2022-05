“The One”, il nuovo singolo di M.I.A tratto dall’album “Mata” (Di venerdì 27 maggio 2022) M.I.A – Foto di Jan LehnerM.I.A torna con un nuovo brano intitolato “The One”. Prodotto da Rex Kudo & T-Minus, “The One” segna una nuova e avvincente era per la poliedrica artista e attivista, che rimane una delle creatrici più accattivanti e innovative di questa generazione. Con l’uscita del brano è confermato l’arrivo un nuovo album intitolato “Mata”. Indubbiamente una delle più importanti e potenti artiste multimediali di questo millennio, la carriera di M.I.A abbraccia 5 album in studio, performance internazionali, tour mondiali con il tutto esaurito, riconoscimenti ai GRAMMY® e agli Academy Award, spingendosi sempre oltre i confini. M.I.A non ha mai perso il contatto con il suo indelebile spirito punk che ha ispirato il suo debutto alla regia di Mad Dog, firmando il video musicale per gli Elastica, e con le immagini, le ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 27 maggio 2022) M.I.A – Foto di Jan LehnerM.I.A torna con unbrano intitolato “The One”. Prodotto da Rex Kudo & T-Minus, “The One” segna una nuova e avvincente era per la poliedrica artista e attivista, che rimane una delle creatrici più accattivanti e innovative di questa generazione. Con l’uscita del brano è confermato l’arrivo unalbum intitolato “”. Indubbiamente una delle più importanti e potenti artiste multimediali di questo millennio, la carriera di M.I.A abbraccia 5 album in studio, performance internazionali, tour mondiali con il tutto esaurito, riconoscimenti ai GRAMMY® e agli Academy Award, spingendosi sempre oltre i confini. M.I.A non ha mai perso il contatto con il suo indelebile spirito punk che ha ispirato il suo debutto alla regia di Mad Dog, firmando il video musicale per gli Elastica, e con le immagini, le ...

