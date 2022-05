The Good Fight 6 sarà l'ultima stagione della serie spinoff di The Good Wife (Di venerdì 27 maggio 2022) Paramount+ ha confermato che The Good Fight 6 sarà l'ultima stagione dello spinoff di The Good Wife ideato da Robert e Michelle King. Il mondo di The Good Wife si concluderà definitivamente: The Good Fight 6 sarà l'ultima stagione dello spinoff con protagonista Catherine Baranski. Paramount+ ha inoltre svelato la data di uscita delle puntate sugli schermi americani: l'8 settembre. Robert e Michelle King, creatori della serie, hanno confermato che The Good Fight uscirà ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022) Paramount+ ha confermato che Thel'dellodi Theideato da Robert e Michelle King. Il mondo di Thesi concluderà definitivamente: Thel'dellocon protagonista Catherine Baranski. Paramount+ ha inoltre svelato la data di uscita delle puntate sugli schermi americani: l'8 settembre. Robert e Michelle King, creatori, hanno confermato che Theuscirà ...

