Advertising

iconanews : Texas: Cruz liquida giornalista Sky news, stai facendo politica - nicelivingspace : Mi piace Cruz ma qui sto col giornalista che insiste : ' Perché questa eccezione americana?' #Texas - Segnale_Orario : @Ecate31 Per dire, Ted Cruz è quello che durante il mega blackout del Texas del 2021, con la gente che letteralment… - mfoolsjam : @Segnale_Orario @Gabry89 Qua riportano questo - Frab451 : Il senatore repubblicano per lo stato del #Texas Ted Cruz se ne va senza rispondere all'intervistatore britannico c… -

Agenzia ANSA

"Hai la tua agenda politica", ha dettonon rispondendo alla domanda. Il senatore stava partecipando ad una veglia per le vittime della scuola elementare di Uvalde con il governatore del, ..."Questa dell'ingresso unico l'ha detta, ripetuta da Ted(senatore repubblicano del, ndr ), il nostro vice governatore, Dan Patrick. Dopo il massacro di El Paso nel 2019 disse che era ... Texas: Cruz liquida giornalista Sky news, stai facendo politica Il senatore repubblicano Ted Cruz, uno dei più strenuo oppositore di una stretta sulle armi, ha perso la pazienza con un giornalista di Sky News che gli chiedeva perché le stragi come quella in Texas ...Il senatore repubblicano Ted Cruz, uno dei più strenui oppositori di una stretta sulle armi, ha perso la pazienza con un giornalista di Sky news che gli chiedeva di spiegare perché le stragi come quel ...