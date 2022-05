Terrore per Miriana Trevisan: “Ci stava seguendo, chiedevamo aiuto” (Di venerdì 27 maggio 2022) Attimi di panico per l’ex gieffina Miriana Trevisan, in preda al panico sui social. Il racconto da brividi dell’aggressione avvenuta in pieno giorno Una mattinata davvero terrificante quella vissuta dalla showgirl Miriana Trevisan il 25 maggio scorso. Mentre era intenta in una tranquilla passeggiata al parco, Miriana è stata all’improvviso aggredita da uno sconosciuto. Un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 27 maggio 2022) Attimi di panico per l’ex gieffina, in preda al panico sui social. Il racconto da brividi dell’aggressione avvenuta in pieno giorno Una mattinata davvero terrificante quella vissuta dalla showgirlil 25 maggio scorso. Mentre era intenta in una tranquilla passeggiata al parco,è stata all’improvviso aggredita da uno sconosciuto. Un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Damian0Diana : RT @micheleboldrin: @mastrobigu Disgraziate/i. La testa imbottita di guru televisivi che hanno diffuso terrore ogni sera per due anni. - chiamatemigiu : RT @peggiodiniente: mare fuori 3 non è ancora iniziato e voi avete la grandissima capacità di trarne già delle conclusioni ma chi v sap dov… - MassimoMario1 : @EdoardoBuffoni Per chi vive nel terrore è brutto scoprire la propria inferiorità, non c'è bisogno di ribadire, cocco di mamma - peggiodiniente : mare fuori 3 non è ancora iniziato e voi avete la grandissima capacità di trarne già delle conclusioni ma chi v sap… - sslvatorebllmy : oggi vado al mare con dei miei amici maschi. vi giuro che non ho mai avuto così tanto panico in vita mia. odio il m… -