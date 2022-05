Terremoto | scossa fortissima | grande paura tra la popolazione

Leggi su chenews

(Di venerdì 27 maggio 2022) Una fortediha colpito un’interain mattinata. L’evento ha costretto molte persone a lasciare gli edifici e mettersi a riparo. Ecco tutti i dettagli da sapere. Ancora una volta una nazione è stata colpita da un evento sismico che ha creato panico e timore tra la. Unaimprovvisa che ha generato dei disagi, visto il grado di magnitudo. Tutti i cittadini si sono allarmati ed hanno vissuto delle ore in ansia e agitazione. fonte foto: AdobeStockEsattamente come è successo le altre volte, anche in questa occasione ladiè stata immediatamente controllata e verificata. Questo per diffondere immediatamente le informazioni e dare maggiori strumenti agli addetti ai lavori di operare e lavorare ...