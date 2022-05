Tennis, Matteo Berrettini annuncia: “Torno a giocare a Stoccarda!” (Di venerdì 27 maggio 2022) Una buona novella. A distanza di quasi tre mesi dall’ultima partita disputata nel torneo di Indian Wells, Matteo Berrettini torna a giocare. Il romano aveva già fatto sapere, nella sua rinuncia al Roland Garros 2022, che lo avremmo ritrovato nei tornei sull’erba. Oggi c’è il riferimento preciso, ovvero il torneo ATP250 di Stoccarda (Germania). Sull’erba tedesca, dal 6 al 12 giugno, Berrettini riprenderà la sua attività. Settimane in cui l’azzurro si sta allenando a pieno regime, come fatto sui campi di Barcellona (Spagna), mettendo da parte tutti i pensieri negativi legati all’ennesimo infortunio, stavolta alla mano, che l’ha costretto a un’operazione. IL POST DI Matteo Berrettini SUL PROFILO DEL TORNEO DI STOCCARDA Matteo has a message for you. We can‘t wait ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Una buona novella. A distanza di quasi tre mesi dall’ultima partita disputata nel torneo di Indian Wells,torna a. Il romano aveva già fatto sapere, nella sua rinuncia al Roland Garros 2022, che lo avremmo ritrovato nei tornei sull’erba. Oggi c’è il riferimento preciso, ovvero il torneo ATP250 di Stoccarda (Germania). Sull’erba tedesca, dal 6 al 12 giugno,riprenderà la sua attività. Settimane in cui l’azzurro si sta allenando a pieno regime, come fatto sui campi di Barcellona (Spagna), mettendo da parte tutti i pensieri negativi legati all’ennesimo infortunio, stavolta alla mano, che l’ha costretto a un’operazione. IL POST DISUL PROFILO DEL TORNEO DI STOCCARDAhas a message for you. We can‘t wait ...

