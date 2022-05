(Di venerdì 27 maggio 2022) FANO - La ditta specializzata ha iniziato i lavori per ripristinare la lineaca nella zona di ponte Mimmo, al termine di via Frusaglia. I cavi sono stati bruciati dall'scoppiato ...

Advertising

LaEle010282 : Comunque cara Turchia non solo i telefoni di merda avete ma pure le connessioni i canali ecc l’unica cosa bella che… -

corriereadriatico.it

FANO - La ditta specializzata ha iniziato i lavori per ripristinare la linea telefonica nella zona di ponte Mimmo, al termine di via Frusaglia. I cavi sono stati bruciati dall' incendio scoppiato ...... - è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuolacellulari, ...di qualsiasi genere in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite... Telefoni e connessioni internet ancora fuori uso otto giorni dopo l'incendio lungo l'Arzilla FANO - La ditta specializzata ha iniziato i lavori per ripristinare la linea telefonica nella zona di ponte Mimmo, al termine di via Frusaglia. I cavi sono stati bruciati ...