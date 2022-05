Taiwan, nel mirino della Cina e perché potrebbero intervenire gli Stati Uniti (Di venerdì 27 maggio 2022) Taiwan e Cina: diversi sono i motivi di scontro che potrebbero chiamare in gioco anche gli Stati Uniti. Nelle ultime ore ci sono Stati sia minacce sia esercitazioni militari. Taiwan e Cina: i motivi di un possibile scontro La Cina ha annunciato delle manovre ed esercitazioni militari nel mare e nello spazio aereo attorno a Taiwan. Negli ultimi giorni, Pechino ha accusato Washington di aver “rinnegato la promessa sulla questione di Taiwan”. Inoltre, hanno lanciato anche un messaggio a Biden: “Se gli Stati Uniti continueranno sulla strada sbagliata, ci saranno conseguenze irreversibili per le relazioni Cina-Usa” e Washington “dovrà pagare un prezzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 maggio 2022): diversi sono i motivi di scontro chechiamare in gioco anche gli. Nelle ultime ore ci sonosia minacce sia esercitazioni militari.: i motivi di un possibile scontro Laha annunciato delle manovre ed esercitazioni militari nel mare e nello spazio aereo attorno a. Negli ultimi giorni, Pechino ha accusato Washington di aver “rinnegato la promessa sulla questione di”. Inoltre, hanno lanciato anche un messaggio a Biden: “Se glicontinueranno sulla strada sbagliata, ci saranno conseguenze irreversibili per le relazioni-Usa” e Washington “dovrà pagare un prezzo ...

