Mov5Stelle : L'accordo raggiunto sulle concessioni balneari all'interno del Ddl Concorrenza è un compromesso di equilibrio che i… - GMaxhouse : Tajani: 'grazie al nostro intervento sulle concessioni balneari non ci saranno infiltrazioni mafiose ...' Pare che… - DiegoNatoli2 : RT @TheRipp69062828: Il tira e molla sulle concessioni balneari la possiamo chiamare “trattativa stato-mafia”? - Rivadox63 : RT @ilpost: Sulle concessioni balneari il governo ha di nuovo rinviato le decisioni - thecoolmauri : RT @TheRipp69062828: Il tira e molla sulle concessioni balneari la possiamo chiamare “trattativa stato-mafia”? -

Il Ddl concorrenza si sblocca e a breve dovrebbe concludersi l'iter per la sua approvazione: i partiti hanno raggiunto un compromessobalneari. Lunedì 30 maggio il disegno di legge approderà in aula al Senato per l'esame in commissione e dovrebbe essere votato nella stessa giornata, rispettando così i termini per ...Il decretobalneari arriverà in Senato lunedì prossimo. Che cosa è previsto nell'accordo che sarà discusso prossimamente Un nuovo accordo per quanto riguarda una questione davvero spinosa ...Confartigianato Imprese Demaniali di Rimini, attraverso il suo presidente Mauro Vanni, critica aspramente l’accordo sulle concessioni balneari: “L’accordo annunciato per risolvere la cosiddetta ...Da Rocca Imperiale a Cariati, chilometri di costa messi in sicurezza dalla Guardia Costiera. Illustrato il piano per la stagione estiva e il numero emergenza mare ...