Advertising

Mov5Stelle : L'accordo raggiunto sulle concessioni balneari all'interno del Ddl Concorrenza è un compromesso di equilibrio che i… - ilpost : Sulle concessioni balneari il governo ha di nuovo rinviato le decisioni - venetolink : RT @dottorbarbieri: ?????#DRAGHI: 'SODDISFATTO DELL'ACCORDO SU #BALNEARI' 'Sono soddisfatto dell'accordo nella maggioranza sulle concessioni… - EasyInve : Sulle concessioni balneari il governo ha di nuovo rinviato le decisioni - Rom_Lisa : RT @ilpost: Sulle concessioni balneari il governo ha di nuovo rinviato le decisioni -

...- economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte lein ... Nelle ultime settimane c'è stato un ampio confrontoregole dei possibili indennizzi che ...Il Ddl concorrenza si sblocca e a breve dovrebbe concludersi l'iter per la sua approvazione: i partiti hanno raggiunto un compromessobalneari. Lunedì 30 maggio il disegno di legge approderà in aula al Senato per l'esame in commissione e dovrebbe essere votato nella stessa giornata, rispettando così i termini per ...Confartigianato Imprese Demaniali di Rimini, attraverso il suo presidente Mauro Vanni, critica aspramente l’accordo sulle concessioni balneari: “L’accordo annunciato per risolvere la cosiddetta ...E gli altri Come abbiamo detto, il dato più evidente è la progressiva flessione di Lega e M5s, i due partiti che più hanno cercato di osteggiare la linea del governo ora sulle concessioni balneari ...