«Sulla barca dell’oligarca» | la nuova hit di Checco Zalone sulle sanzioni contro la Russia – Il video

(Di venerdì 27 maggio 2022) Prima il Covid, ora lelatorna con un nuovo singolo che prende spunto dall’attualità. Dopo La vacinada, questa volta la sua satira ruota attorno alle misure imposteMosca per la guerra in Ucraina, e in particolare l’ondata di sequestri ai magnati russi. Il nuovo pezzo, intitolato, racconta la storia di una guardia portuale, Nicola Di Ciolla, che decide di festeggiare la comunione del figlio Vincenzo su una imzione sequestrata a un magnate russo. I festeggiamenti vengono interrotti quando il carburante finisce e laè costretta a fermarsi in mezzo al mare. «C’hai sta smania che vuoi l’Ucraina e non metti la benzina?», ...

Glongari : ????#Barcelona: ?#Lewandowski accordo totale con l’attaccante si cerca quello con il #Bayern ?#Raphinha prima offert… - SkyTG24 : Checco Zalone annuncia il tour Amore + Iva con il video 'Sulla Barca dell'Oligarca' - oggisettimanale : Un nuovo tour (Amore+Iva) e un video sulla guerra (ma a modo suo). È tornato Checco #Zalone. #LaBarcaDellOligarca - SMSNEWSOFFICIAL : Checco Zalone torna nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo dal titolo Amore + Iva… - TweetNotizie : Checco Zalone torna nei teatri di tutta Italia con Amore + Iva -

