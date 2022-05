Sui balneari basta guardare al modello spagnolo (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Parlamento, i partiti e per molti versi anche i governi non hanno mai amato la concorrenza. Lo dimostra tra l’altro il fatto che dopo l’istituzione di una legge annuale per la concorrenza nel 2009 ne è stata varata con molta fatica e conclusa col governo Gentiloni solo una, giunta ancora più sfibrata di quanto non fosse nel disegno di legge originario. Il tema è all’attenzione di tutti in questi giorni in relazione al problema delle concessioni delle spiagge. Ma vedremo nell’iter della nuova legge annuale recuperata da Mario Draghi e collegata al Pnrr (con l’impegno a produrre una legge sulla concorrenza per tutti gli anni di vigenza del Pnrr) cosa avverrà anche per altri aspetti su cui incidono lobbies e corporazioni, quali ad esempio le licenze dei taxi, i servizi pubblici locali, toccati in modo tutto sommato limitato dal disegno di legge in corso di esame in Parlamento. Vale la ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Parlamento, i partiti e per molti versi anche i governi non hanno mai amato la concorrenza. Lo dimostra tra l’altro il fatto che dopo l’istituzione di una legge annuale per la concorrenza nel 2009 ne è stata varata con molta fatica e conclusa col governo Gentiloni solo una, giunta ancora più sfibrata di quanto non fosse nel disegno di legge originario. Il tema è all’attenzione di tutti in questi giorni in relazione al problema delle concessioni delle spiagge. Ma vedremo nell’iter della nuova legge annuale recuperata da Mario Draghi e collegata al Pnrr (con l’impegno a produrre una legge sulla concorrenza per tutti gli anni di vigenza del Pnrr) cosa avverrà anche per altri aspetti su cui incidono lobbies e corporazioni, quali ad esempio le licenze dei taxi, i servizi pubblici locali, toccati in modo tutto sommato limitato dal disegno di legge in corso di esame in Parlamento. Vale la ...

