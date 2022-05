Stromboli, l’incendio durante le riprese della fiction (sulla Protezione civile). Il sindaco: «Devastata mezza isola, chiederemo i danni» – Il video (Di venerdì 27 maggio 2022) Il comune di Lipari non aveva concesso nessuna autorizzazione per l’accensione di fuochi a Stromboli. E dopo l’incendio che ha devastato nelle scorse ore metà della vegetazione dell’isola e domato dopo 24 ore, il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, chiederà lo stato di calamità naturale, oltre a presentare un esposto in procura e una richiesta di risarcimento per gli ingenti danni causati dal rogo. l’incendio, oltre a ridurre l’isola in un’enorme macchia nera, ha causato danni anche ad abitazioni, ai locali del Centro operativo avanzato e alle attrezzature adibite al controllo dell’attività del cratere. Il rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito da una simulazione di incendio durante le ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Il comune di Lipari non aveva concesso nessuna autorizzazione per l’accensione di fuochi a. E dopoche ha devastato nelle scorse ore metàvegetazione dell’e domato dopo 24 ore, ildi Lipari, Marco Giorgianni, chiederà lo stato di calamità naturale, oltre a presentare un esposto in procura e una richiesta di risarcimento per gli ingenticausati dal rogo., oltre a ridurre l’in un’enorme macchia nera, ha causatoanche ad abitazioni, ai locali del Centro operativo avanzato e alle attrezzature adibite al controllo dell’attività del cratere. Il rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito da una simulazione di incendiole ...

