Stranger Things 4, a che ora esce e dove vederla: da oggi alle 9 su Netflix la quarta stagione (Di venerdì 27 maggio 2022) I fan non aspettavano altro: stamattina alle 9 su Netflix torna Stranger Things , la serie dei fratelli Duffer oggi sulla piattaforma: la quarta stagione , la penultima della saga, parte con un primo ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 maggio 2022) I fan non aspettavano altro: stamattina9 sutorna, la serie dei fratelli Duffersulla piattaforma: la, la penultima della saga, parte con un primo ...

Advertising

NetflixIT : Un'attesa che sembrava non finire più ma finalmente ci siamo. Stranger Things 4 vol. 1 è ora disponibile. - NetflixIT : ?? NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ?? Manca solo un giorno all’anteprima esclusiva del pr… - NetflixIT : ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'antepr… - daisyunoh : oggi meritavo di poltrire a casa e guardarmi stranger things 4 invece devo portare a casa uno stipendio - spiderbalsano : GENTE TO ASSISTINDO STRANGER THINGS E WUE MEDO -