Stop alla vendita di alcolici in 4 negozi della Malpensata (Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. Stop alla vendita di alcolici, sia somministrazione che asporto per quattro esercizi commerciali del quartiere Malpensata, dalle 16 alle 24, fino al prossimo 30 luglio 2022: è questo infatti il contenuto di un’ordinanza pubblicata venerdì pomeriggio sul sito del Comune di Bergamo, provvedimento voluto dal vice Sindaco Sergio Gandi e dalla comandante della polizia locale Gabriella Messina. Gli esercizi oggetto della disposizione del comune sono tutti ubicati tra le vie Zanica e Mozart e sono stati segnalati più volte per i problemi e il disturbo che i propri clienti creano al quartiere e in particolare ai residenti della zona, come comportamenti generalmente aggressivi, molestie verbali a passanti, violazioni delle norme ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo.di, sia somministrazione che asporto per quattro esercizi commerciali del quartiere, dalle 16 alle 24, fino al prossimo 30 luglio 2022: è questo infatti il contenuto di un’ordinanza pubblicata venerdì pomeriggio sul sito del Comune di Bergamo, provvedimento voluto dal vice Sindaco Sergio Gandi e dcomandantepolizia locale Gabriella Messina. Gli esercizi oggettodisposizione del comune sono tutti ubicati tra le vie Zanica e Mozart e sono stati segnalati più volte per i problemi e il disturbo che i propri clienti creano al quartiere e in particolare ai residentizona, come comportamenti generalmente aggressivi, molestie verbali a passanti, violazioni delle norme ...

