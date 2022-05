Stefano Tacconi ancora in pericolo | gli aggiornamenti del figlio Andrea FOTO

(Di venerdì 27 maggio 2022) Glisulla situazione in ospedale di, l’ex portiere della Juventus che purtroppo ha rischiato la vita Ormai è trascorso circa un mese dall’incidente di salute capitato a. L’ex calciatore, straordinario portiere negli anni ’80 e ’90 con la maglia della Juventus, ha rischiato seriamente per la sua vita. L’ex portiere L'articolo proviene da Inews24.it.

'Papà deve superare ancora 2 - 3 step importanti, se non ci saranno complicanze verrà spostato in un nuovo reparto a breve'. Così su Facebook il figlio dell'ex portiere della Juventus, Andrea, fa il punto sulle condizioni di salute del padre, ricoverato dallo scorso 23 aprile all'ospedale di Alessandria per una emorragia cerebrale. Dopo il ricovero in Terapia ...Ancora una volta è Andrea, il figlio maggiore di, a interrompere quella silenziosa attesa che accompagna dal 23 aprile gli amici, i conoscenti o semplici tifosi che desiderano ascoltare parole incoraggianti ...Gli aggiornamenti sulla situazione in ospedale di Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juventus che purtroppo ha rischiato la vita Ormai è trascorso circa un mese dall'incidente di salute capitato a ...