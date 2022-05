Stefano De Martino: perché ha smesso di ballare da professionista e la sua idea sulla normalità (Di venerdì 27 maggio 2022) Volto tra i più amati dello spettacolo italiano, Stefano De Martino ha solo 33 anni ma di traguardi nella vita ne ha raggiunti parecchi. Artista versatile, negli anni ha studiato ed appreso i fondamenti di recitazione e conduzione televisiva facendo dimenticare al pubblico che nasce come ballerino. Stefano De Martino: gli esordi come ballerino e il passaggio dalla danza alla tv Professionalmente, il suo più grande amore è la danza. Dopo l’infanzia a Torre del Greco, dove è nato, a 18 anni vola a New York per frequentare il Broadway Dance Center. De Martino approda nella prestigiosa scuola di danza grazie a una borsa di studio: impara la danza moderna e contemporanea e cresce in lui la fame e il desiderio di riscatto. Gira il mondo nelle compagnie di ballo e si esibisce anche in posti davvero ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 27 maggio 2022) Volto tra i più amati dello spettacolo italiano,Deha solo 33 anni ma di traguardi nella vita ne ha raggiunti parecchi. Artista versatile, negli anni ha studiato ed appreso i fondamenti di recitazione e conduzione televisiva facendo dimenticare al pubblico che nasce come ballerino.De: gli esordi come ballerino e il passaggio dalla danza alla tv Professionalmente, il suo più grande amore è la danza. Dopo l’infanzia a Torre del Greco, dove è nato, a 18 anni vola a New York per frequentare il Broadway Dance Center. Deapproda nella prestigiosa scuola di danza grazie a una borsa di studio: impara la danza moderna e contemporanea e cresce in lui la fame e il desiderio di riscatto. Gira il mondo nelle compagnie di ballo e si esibisce anche in posti davvero ...

Advertising

IlContiAndrea : Ospiti di stasera a #DomenicaInShow Il Volo, Renzo Arbore, Alessia Marcuzzi, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino, Fr… - RaiUno : ?Domenica In Show? Giochi, musica e tanti amici con Mara Venier per festeggiare la fine della sua 13ª edizione di D… - occhiferiti : RT @sangioegiusupp: sangiovanni fa parte del cast di ‘summer hits’ condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, andrà in onda dal 30 giu… - SNelcorazon : RT @sangioegiusupp: sangiovanni fa parte del cast di ‘summer hits’ condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, andrà in onda dal 30 giu… - Mura72Claudia : RT @RaiUno: ?Domenica In Show? Giochi, musica e tanti amici con Mara Venier per festeggiare la fine della sua 13ª edizione di Domenica In e… -