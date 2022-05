Star Wars, ecco quando uscirà la nuova serie Obi-Wan Kenobi (Di venerdì 27 maggio 2022) Prodotta dalla Lucasfilm per la piattaforma streaming Disney+ è stata definita da Ewan McGregor, nei panni del Maestro Jedi «Una serie epica. E finalmente si rivalutano i prequel…» aggiunge con entusiasmo durante un’intervista. La miniserie Obi-Wan Kenobi diretta da Deborah Chow e scritta da Joby Harold è strutturata in sei episodi, ambientati dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith. Ewan McGregor su Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor si sofferma inoltre sulla spiegazione dell’evoluzione psicologica del personaggio di Obi-Wan «Penso a quello che succede alla fine dell’Episodio III, La vendetta dei Sith. L’ordine Jedi è quasi distrutto e coloro che non vengono uccisi si sono nascosti. Quindi, per dieci anni Obi-Wan si è nascosto. Non riesce a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Prodotta dalla Lucasfilm per la piattaforma streaming Disney+ è stata definita da Ewan McGregor, nei panni del Maestro Jedi «Unaepica. E finalmente si rivalutano i prequel…» aggiunge con entusiasmo durante un’intervista. La miniObi-Wandiretta da Deborah Chow e scritta da Joby Harold è strutturata in sei episodi, ambientati dieci anni dopo gli eventi di: Episodio III – La Vendetta dei Sith. Ewan McGregor su Obi-WanEwan McGregor si sofferma inoltre sulla spiegazione dell’evoluzione psicologica del personaggio di Obi-Wan «Penso a quello che succede alla fine dell’Episodio III, La vendetta dei Sith. L’ordine Jedi è quasi distrutto e coloro che non vengono uccisi si sono nascosti. Quindi, per dieci anni Obi-Wan si è nascosto. Non riesce a ...

