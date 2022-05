Star Wars Andor sarà la serie tv su Guerre Stellari più lunga e ambiziosa di sempre

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 27 maggio 2022) I fan di, già in fibrillazione per l’arrivo dellatv di Obi-Wan Kenobi, potranno godere a breve di un altro prodotto tv riguardante appunto il magico mondo di, e stiamo parlando di. Si tratta dellatv prequel del film Rogue One, uscito nel 2016, che durerà ben 12 episodi, (tra l’altro è già in programma la seconda stagione)., 25/5/2022 – Computermagazine.itSi tratta quindi dellatvpiùdi, visto che The Mandalorian dura 8 puntate, mentre Obi-Wan Kenobi e Boba Fett 6. Stando a quanto fatto sapere da Gilroy, lo sceneggiatore di ...