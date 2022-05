Stampa e Palazzo | intesa su balneari e orizzonte di governo

Leggi su agi

(Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - L'accordo sulle concessionitrovato in extremis ieri mattina e l'sul fisco sono i temi dominanti nelle pagine politiche dei principali quotidiani in edicola. In Primo piano anche le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa e la scomparsa di Ciriaco De Mita. Corriere della Sera Avanti sue fisco, doppianella maggioranza. Lunedì il Primo sì al Senato al ddl concorrenza. E riparte la delega che include il catasto. Per Draghi 'l'si schiarisce'. La soddisfazione del premier e l'avviso ai partiti: siamo qui per cambiare, non per stare fermi. De Mita, l'ultimo segretario che tento' di salvare la Dc. Il 'rinnovamento' controverso e i duelli con Andreotti e Craxi. Poi il ritorno a Nusco da sindaco. La Repubblica FdI in testa a ...