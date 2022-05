Sport e spettacolo a Roma, lo Stadio dei Marmi si popola: sport e musica all'MSP Lazio day (Di venerdì 27 maggio 2022) Lo Stadio dei Marmi , al Foro Italico di Roma , si trasforma in un grande Villaggio dello sport all'aria aperta alternando esibizioni sportive a quelle musicali e non solo. Artisti del mondo della ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 maggio 2022) Lodei, al Foro Italico di, si trasforma in un grande Villaggio delloall'aria aperta alternando esibizioniive a quelleli e non solo. Artisti del mondo della ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Insieme per la Pace ?? Una serata di spettacolo, solidarietà e sport all'Olimpico: acquista i biglietti, il ricav… - StreetNews24 : Spettacolo e adrenalina pura. Si è concluso martedì con la Finale Mondiale il Neymar Jr’s Five, il torneo organizza… - RegioneER : #Sport. #Beachvolley, #nuoto e #ciclismo: un fine settimana all’insegna dell’agonismo e dello spettacolo tra la… - italmud : RT @Emoisonline: SARÀ ACCADUTO SOLO IN SPAGNA? In Spagna oltre 2.200 celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditori… - giorgiazitelli : RT @byoblu: In #Spagna oltre 2.200 celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'imprenditoria avrebbero 'inscenato' la propria… -