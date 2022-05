Spiagge da premio: the winner is… | Tantissime italiane, ci sarà anche la tua? (Di venerdì 27 maggio 2022) Sono Tantissime le Spiagge italiane che rientrano nella classifica dei litorali più belli in Europa. Forse c’è anche la tua… L’estate si avvicina e il desiderio di tornare in spiaggia è sempre più forte. Dopo due anni di pandemia, gli italiani sognano la vacanza. Neanche l’aumento dei prezzi scoraggia chi ha voglia di mare. Spiagge da premio, Tantissime italiane Web SourceLa meta estiva preferita di milioni di italiani pronti a tornare sulle Spiagge. La posizione unica del Bel paese che si affaccia nel Mediterraneo e nell’Adriatico offre innumerevoli opportunità. Dalla Puglia alla Toscana, le isole Sicilia e Sardegna, c’è l’imbarazzo della scelta. In questo scenario, il prestigioso quotidiano ... Leggi su newstv (Di venerdì 27 maggio 2022) Sonoleche rientrano nella classifica dei litorali più belli in Europa. Forse c’èla… L’estate si avvicina e il desiderio di tornare in spiaggia è sempre più forte. Dopo due anni di pandemia, gli italiani sognano la vacanza. Nel’aumento dei prezzi scoraggia chi ha voglia di mare.daWeb SourceLa meta estiva preferita di milioni di italiani pronti a tornare sulle. La posizione unica del Bel paese che si affaccia nel Mediterraneo e nell’Adriatico offre innumerevoli opportunità. Dalla Puglia alla Toscana, le isole Sicilia e Sardegna, c’è l’imbarazzo della scelta. In questo scenario, il prestigioso quotidiano ...

Advertising

women_toponymy : - ligi_p : RT @Storie_in_1_cip: Pronto, sono Mario. Si Eccellenza, vi regaleremo le spiagge. Tutte. Ci ho messo 10 minuti, ieri sera, non per vantarmi… - Storie_in_1_cip : Pronto, sono Mario. Si Eccellenza, vi regaleremo le spiagge. Tutte. Ci ho messo 10 minuti, ieri sera, non per vanta… -