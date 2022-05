Spezia, Amian: “Sogno la Premier League ma ora penso a far bene con questa maglia” (Di venerdì 27 maggio 2022) Spezia Amian Premier League – Kelvin Amian, terzino dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Città della Spezia, parlando della stagione attuale e dei sogni per il futuro. Ecco quanto affermato. “Quello che mi ha impressionato di più è Leao che è davvero molto potente, forte e tecnico, ha una facilità incredibile di saltare il suo avversario. Per me è lui. Differenze tra campionati? La differenza con il calcio francese è che qui le squadre giocano di più a calcio e c’è un attenzione tattica molto alta: questa è la differenza più grande. Futuro? Mi piacerebbe giocare per un club di Premier League e, se pensiamo in grande, per un grande club che giochi in Champions League. Ma ora ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 27 maggio 2022)– Kelvin, terzino dello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Città della, parlando della stagione attuale e dei sogni per il futuro. Ecco quanto affermato. “Quello che mi ha impressionato di più è Leao che è davvero molto potente, forte e tecnico, ha una facilità incredibile di saltare il suo avversario. Per me è lui. Differenze tra campionati? La differenza con il calcio francese è che qui le squadre giocano di più a calcio e c’è un attenzione tattica molto alta:è la differenza più grande. Futuro? Mi piacerebbe giocare per un club die, se pensiamo in grande, per un grande club che giochi in Champions. Ma ora ...

