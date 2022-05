Spagna, svolta storica: approvata la legge contro la violenza sessuale. “Solo sì è sì” (Di venerdì 27 maggio 2022) Il congresso dei deputati spagnolo ha approvato una nuova legge contro le violenze sessuali, conosciuta come la legge del “Solo sì è sì”: una norma che, tra le altre cose, abolisce, per esempio, la differenza nel codice penale tra “abuso sessuale” (che non contempla violenza o intimidazione ed è associato a pene più lievi) e “aggressione sessuale” (con violenza, associato a pene più gravi), lasciando in vigore Solo il secondo. approvata a larga maggioranza, gli unici gruppi che hanno votato contro la norma sono stati il Partito Popolare (centro-destra) e Vox (estrema destra): il risultato è stato di 201 voti a favore, 140 contrari e 3 astensioni. Per entrare in vigore, la legge dovrà ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 27 maggio 2022) Il congresso dei deputati spagnolo ha approvato una nuovale violenze sessuali, conosciuta come ladel “sì è sì”: una norma che, tra le altre cose, abolisce, per esempio, la differenza nel codice penale tra “abuso” (che non contemplao intimidazione ed è associato a pene più lievi) e “aggressione” (con, associato a pene più gravi), lasciando in vigoreil secondo.a larga maggioranza, gli unici gruppi che hanno votatola norma sono stati il Partito Popolare (centro-destra) e Vox (estrema destra): il risultato è stato di 201 voti a favore, 140 contrari e 3 astensioni. Per entrare in vigore, ladovrà ...

BluKalpIstanbul : @DoYouKnowTurkey Beh..ha riscosso successo vero non semplice popolarità,in Turchia,nel mondo arabo,in Italia,in Spa… - R7dqZb : RT @MinisteroDifesa: Al #CASD, Centro Alti Studi per la #Difesa, si è svolta l'esercitazione CJEX 2022, Combined Joint European Exercise 20… - SanjuSa46005906 : RT @MinisteroDifesa: Al #CASD, Centro Alti Studi per la #Difesa, si è svolta l'esercitazione CJEX 2022, Combined Joint European Exercise 20… - Affaritaliani : Spagna, congedo mestruale per le lavoratrici: svolta per milioni di donne -