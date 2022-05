Spagna, la Camera approva una nuova legge contro le violenze sessuali: “Vogliamo costruire una vera cultura del consenso” (Di venerdì 27 maggio 2022) Il congresso dei deputati spagnolo ha approvato una nuova legge contro le violenze sessuali, conosciuta come la legge del “solo un sì è un sì“: la misura, tra le altre cose, abolisce la differenza nel codice penale tra “abuso sessuale” – che non contempla violenza o intimidazione ed è associato a pene più lievi – e “aggressione sessuale” – con violenza, associato a pene più gravi – lasciando in vigore solo il secondo reato. “È una legge decisiva per cambiare la cultura sessuale nel nostro Paese” ha detto Irene Montero, ministra delle Pari Opportunità. E ha aggiunto che la Spagna “vuole lasciarsi alle spalle la cultura della violenza sessuale e costruire una vera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Il congresso dei deputati spagnolo hato unale, conosciuta come ladel “solo un sì è un sì“: la misura, tra le altre cose, abolisce la differenza nel codice penale tra “abuso sessuale” – che non contempla violenza o intimidazione ed è associato a pene più lievi – e “aggressione sessuale” – con violenza, associato a pene più gravi – lasciando in vigore solo il secondo reato. “È unadecisiva per cambiare lasessuale nel nostro Paese” ha detto Irene Montero, ministra delle Pari Opportunità. E ha aggiunto che la“vuole lasciarsi alle spalle ladella violenza sessuale euna...

