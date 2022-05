Spagna, il presidente della casa farmaceutica PharmaMar aveva il green pass falso (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag – José María Fernández Sousa-Faro, presidente di PharmaMar – una delle più grandi case farmaceutiche spagnole – aveva il green pass falso. Compare infatti nell’elenco dei nomi di “finti” vaccinati contro il Covid. Uno scandalo che sta travolgendo la Spagna, considerato l’impressionante numero di indagati. La notizia, confermata a El Mundo da fonti di polizia e inizialmente riportata El Periódico de España, è particolarmente scioccante se consideriamo che PharmaMar è nota per la produzione del farmaco Aplidin contro il coronavirus. L’Operazione Jenner, condotta dalla polizia spagnola, ha permesso di individuare 2.200 persone persone con falsi certificati di vaccinazione contro il Covid. Tra gli indagati, ritenuti appunto in possesso di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag – José María Fernández Sousa-Faro,di– una delle più grandi case farmaceutiche spagnole –il. Compare infatti nell’elenco dei nomi di “finti” vaccinati contro il Covid. Uno scandalo che sta travolgendo la, considerato l’impressionante numero di indagati. La notizia, confermata a El Mundo da fonti di polizia e inizialmente riportata El Periódico de España, è particolarmente scioccante se consideriamo cheè nota per la produzione del farmaco Aplidin contro il coronavirus. L’Operazione Jenner, condotta dalla polizia spagnola, ha permesso di individuare 2.200 persone persone con falsi certificati di vaccinazione contro il Covid. Tra gli indagati, ritenuti appunto in possesso di ...

