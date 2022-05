Soviero: ''Il Napoli ha bisogno di gente che ha rilevanza nello spogliatoio, pur non giocando'' (Di venerdì 27 maggio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Salvatore Soviero, ex portiere. Queste le sue parole: “Io sento parlare di Sirigu, se lo prendi c’è qualche possibilità di confermare Meret. Io penso che confermeranno Meret, darei via Ospina e Meret e punterei su un giovane come Gollini e Sirigu. - afferma Soviero - Il Napoli ha bisogno di gente che ha rilevanza nello spogliatoio, pur non giocando. Cragno, fisicamente oggi giocano portieri molto strutturati, farebbe fatica in una piazza come Napoli. -prosegue Soviero - Musso, con l’Udinese fece un campionato straordinario ma non si è ripetuto con l’Atalanta, deve ritornare a lavorare altrimenti a Napoli ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 27 maggio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Salvatore, ex portiere. Queste le sue parole: “Io sento parlare di Sirigu, se lo prendi c’è qualche possibilità di confermare Meret. Io penso che confermeranno Meret, darei via Ospina e Meret e punterei su un giovane come Gollini e Sirigu. - afferma- Ilhadiche ha, pur non. Cragno, fisicamente oggi giocano portieri molto strutturati, farebbe fatica in una piazza come. -prosegue- Musso, con l’Udinese fece un campionato straordinario ma non si è ripetuto con l’Atalanta, deve ritornare a lavorare altrimenti a...

