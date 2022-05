Sotto questo sole (da record) puntiamo sulle protezioni solari di nuova generazione (Di venerdì 27 maggio 2022) Il 27 maggio si festeggia in America (e non solo) il National Sunscreen Day, che rimarca quanto i solari possano salvare salute e bellezza. Prima delle agognate vacanze dovremmo passare ancora settimane in città infuocate: tra inquinamento e raggi solari dobbiamo attivare subito un programma per difendere la pelle. Niente panico: in aiuto arrivano nuovi alleati Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 maggio 2022) Il 27 maggio si festeggia in America (e non solo) il National Sunscreen Day, che rimarca quanto ipossano salvare salute e bellezza. Prima delle agognate vacanze dovremmo passare ancora settimane in città infuocate: tra inquinamento e raggidobbiamo attivare subito un programma per difendere la pelle. Niente panico: in aiuto arrivano nuovi alleati

Advertising

FiorellaMannoia : Ieri a Parma è stata per me una serata difficile, con una voce che a tratti mi abbandonava in seguito ai postumi de… - SkyTG24 : #GiovanniFalcone rischiava la vita ogni giorno a causa del suo lavoro. Per questo viaggiava sotto scorta. Quando il… - giuseincanto : RT @cosiceleste_: con lo sguardo verso il cielo e gli occhi pieni di lacrime ovunque tu sia ti promettiamo che custodiamo con cura le parol… - holdfast26 : - vezzo13038007 : Schiaccia bottone “traduci tw” sotto il tweet. Sintesi:mogli di soldati in Lugansk sono andate a reclamare i mariti… -