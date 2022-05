“Sospetto uso di additivi non autorizzati”: ennesimo richiamo alimentare del Ministero della Salute | Riguarda prodotti ittici (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di stoccafisso reidratato, a causa di un uso di additivi giudicato essere “Sospetto”. Ma non solo. Infatti, si è avuta anche una segnalazione relativa a diversi lotti di vongole veraci. Vediamo tutto nel dettaglio. Ogni settimana assistiamo ad alcuni alimenti tolti dal mercato da parte del Ministero L'articolo “Sospetto uso di additivi non autorizzati”: ennesimo richiamo alimentare del Ministero della Salute Riguarda prodotti ittici NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 27 maggio 2022) Ilha richiamato alcuni lotti di stoccafisso reidratato, a causa di un uso digiudicato essere “”. Ma non solo. Infatti, si è avuta anche una segnalazione relativa a diversi lotti di vongole veraci. Vediamo tutto nel dettaglio. Ogni settimana assistiamo ad alcuni alimenti tolti dal mercato da parte delL'articolo “uso dinon”:delNewNotizie.it.

Advertising

robyleofrigio : @_Nico_Piro_ @gualtierieurope Sospetto uso di macchinari russi....?? - peppecort77 : @GassmanGassmann Esportatori di democrazia!!! Uno stato che inculca ai suoi figli la politica del sospetto, del ch… - Paoblog : @penna_biro A @mimandaRai3 si parlava di additivi alimentari? Ecco il #richiamo per Stoccafisso reidratato per sos… - vbrm_tw : @theoldcarmilla È un caso interessante. Sostiene Israele e l'uso dei vaccini, è contro il negazionismo e poi ha le… - pvsassone : RT @ElisabettaGall7: @ricpuglisi @Palazzo_Chigi Viene il sospetto che per lei l’uso di mascherina da parte di altri sia un problema di prim… -