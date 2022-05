“Soltanto chi è romanista può comprendere il vero significato di questa vittoria”: il nuovo murale di Laika (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la vittoria della Roma contro il Feyenoord nella finale di Conference League, la Capitale si è tinta di giallo e di rosso. La partita di mercoledì sera ha coinvolto un vasto pubblico formato anche da chi non tifa Roma e da chi al calcio non è neanche interessato. Questo perché l’entusiasmo dei romanisti è talmente coinvolgente da contagiare chiunque. Ad immortalare l’entusiasmo per la vittoria della Roma e il pensiero di migliaia di tifosi, ci ha pensato l’artista Laika con la sua nuova opera: «Un calcio alle paure 1984-2022». Leggi anche: La Roma batte il Feyenoord e vince la Conference League Un calcio alle paure 1984-2022 La nuova opera della street artist Laika ha fatto la sua apparizione questa notte nel rione Testaccio. Il murales è un omaggio al capitano della Roma morto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo ladella Roma contro il Feyenoord nella finale di Conference League, la Capitale si è tinta di giallo e di rosso. La partita di mercoledì sera ha coinvolto un vasto pubblico formato anche da chi non tifa Roma e da chi al calcio non è neanche interessato. Questo perché l’entusiasmo dei romanisti è talmente coinvolgente da contagiare chiunque. Ad immortalare l’entusiasmo per ladella Roma e il pensiero di migliaia di tifosi, ci ha pensato l’artistacon la sua nuova opera: «Un calcio alle paure 1984-2022». Leggi anche: La Roma batte il Feyenoord e vince la Conference League Un calcio alle paure 1984-2022 La nuova opera della street artistha fatto la sua apparizionenotte nel rione Testaccio. Ils è un omaggio al capitano della Roma morto ...

