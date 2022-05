“Sola e senza soldi”: il dramma della cantautrice | Da Sanremo al declino – la riconoscete? (Di venerdì 27 maggio 2022) L’esplosione avvenne al Festival di Sanremo 1993, quando arrivò al secondo posto tra le Nuove Proposte dietro Laura Pausini. Il suo brano Ma non ho più la mia città contese la vittoria finale a La Solitudine, che poi diventerà una delle canzoni più famose della Pausini. Stiamo parlando di Gerardina Trovato, una delle voci più amate degli anni ’90, che è poi tornata in gara a Sanremo anche altre due volte. Nel 1994 ha gareggiato nella categoria Campioni con la canzone Non è un film, arrivando quarta, mentre nel 2000 ha conquistato la sesta posizione alla kermesse sanremese con il brano Gechi e vampiri. Ma in quegli anni Gerardina ha composto anche altri pezzi che l’hanno resa celebre in tutta Italia (e non solo). Come non ricordare Piccoli già grandi, che entusiasmò il Festivalbar 1996, poi vinto da Eros Ramazzotti con ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 27 maggio 2022) L’esplosione avvenne al Festival di1993, quando arrivò al secondo posto tra le Nuove Proposte dietro Laura Pausini. Il suo brano Ma non ho più la mia città contese la vittoria finale a La Solitudine, che poi diventerà una delle canzoni più famosePausini. Stiamo parlando di Gerardina Trovato, una delle voci più amate degli anni ’90, che è poi tornata in gara aanche altre due volte. Nel 1994 ha gareggiato nella categoria Campioni con la canzone Non è un film, arrivando quarta, mentre nel 2000 ha conquistato la sesta posizione alla kermesse sanremese con il brano Gechi e vampiri. Ma in quegli anni Gerardina ha composto anche altri pezzi che l’hanno resa celebre in tutta Italia (e non solo). Come non ricordare Piccoli già grandi, che entusiasmò il Festivalbar 1996, poi vinto da Eros Ramazzotti con ...

