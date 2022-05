Soffia il vento della fiducia sulle imprese del terziario, ma si temono i rincari energetici (Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. Com’è il clima che vivono le imprese del terziario bergamasco? Il termometro sono la fatturazione e il personale. Da una parte la crescita e dall’altra l’esigenza di assumere. Due parametri che indicano un cauto ottimismo dopo la grande iniezione di slancio dello scorso anno per il post pandemia. È quanto emerge dall’analisi dell‘Osservatorio Ascom Format Research che fotografa la situazione in terra Bergamasca dove migliora la fiducia delle imprese del terziario, seppure non si nasconde il peso dei rincari energetici ed i ritardi nei pagamenti. A essere meno fiduciose le micro e piccole imprese (da 1 a 5 addetti) e quelle del turismo. Cresce però in generale la fiducia nell’andamento della propria impresa ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. Com’è il clima che vivono ledelbergamasco? Il termometro sono la fatturazione e il personale. Da una parte la crescita e dall’altra l’esigenza di assumere. Due parametri che indicano un cauto ottimismo dopo la grande iniezione di slancio dello scorso anno per il post pandemia. È quanto emerge dall’analisi dell‘Osservatorio Ascom Format Research che fotografa la situazione in terra Bergamasca dove migliora ladelledel, seppure non si nasconde il peso deied i ritardi nei pagamenti. A essere meno fiduciose le micro e piccole(da 1 a 5 addetti) e quelle del turismo. Cresce però in generale lanell’andamentopropria impresa ...

