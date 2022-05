Snaitech in campo per la lotta all’inquinamento da plastica con tre giornate di volontariato aziendale (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Grazie alla collaborazione con Plastic Free, l’azienda ha promosso tre appuntamenti di volontariato aziendale a Milano, Roma e Porcari (Lucca) per raccogliere la plastica abbandonata Milano, 27 maggio 2022 – Si stanno svolgendo in questi giorni le giornate di volontariato aziendale promosse da Snaitech, in collaborazione con Plastic Free, la più importante associazione di volontariato attiva nella lotta all’inquinamento da plastica e impegnata nella tutela dell’ambiente con appuntamenti di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi. Annunciato ad aprile scorso, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il supporto di Snaitech alla causa di Plastic Free ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Grazie alla collaborazione con Plastic Free, l’azienda ha promosso tre appuntamenti dia Milano, Roma e Porcari (Lucca) per raccogliere laabbandonata Milano, 27 maggio 2022 – Si stanno svolgendo in questi giorni ledipromosse da, in collaborazione con Plastic Free, la più importante associazione diattiva nelladae impegnata nella tutela dell’ambiente con appuntamenti di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi. Annunciato ad aprile scorso, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il supporto dialla causa di Plastic Free ...

Advertising

LocalPage3 : Snaitech in campo per la lotta all’inquinamento da plastica con tre giornate di volontariato aziendale… - Jammasrl : #ApparecchiIntrattenimento #AttualitàSX #Online #Scommesse Snaitech in campo per la lotta all’inquinamento da plast… -