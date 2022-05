SISSI, fuori oggi il primo album: ”Leggera” (Di venerdì 27 maggio 2022) È disponibile da oggi Leggera (Sugar), il primo album di SISSI, allieva della recente edizione di Amici 21 appena conclusa. SISSI, arriva il primo album: Leggera Disponibile da oggi il primo album di SISSI, Leggera. Al suo interno, i brani che hanno segnato il percorso di SISSI negli ultimi mesi ad Amici e quattro nuovi inediti, tra cui il nuovo singolo “Scendi” (Prod. Takagi & Ketra), presentato in anteprima durante la finale del programma. A partire da oggi venerdì 27 maggio sarà possibile incontrare SISSI al Leggera INSTORE TOUR. Queste le date: TORINO 27/05 ore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) È disponibile da(Sugar), ildi, allieva della recente edizione di Amici 21 appena conclusa., arriva ilDisponibile daildi. Al suo interno, i brani che hanno segnato il percorso dinegli ultimi mesi ad Amici e quattro nuovi inediti, tra cui il nuovo singolo “Scendi” (Prod. Takagi & Ketra), presentato in anteprima durante la finale del programma. A partire davenerdì 27 maggio sarà possibile incontrarealINSTORE TOUR. Queste le date: TORINO 27/05 ore ...

