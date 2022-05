"Siamo rimasti pietrificati". La digustosa scoperta nel bagno di casa: cosa hanno trovato (Di venerdì 27 maggio 2022) Terrificante scoperta nel bagno di casa. Una donna, Rebecca Macdonald, ha raccontato al Daily Record, di essersi ritrovata con una infestazione di lumache enormi e che suo figlio Alexander di 5 anni, autistico, si rifiuta di andare in bagno per fare i suoi bisogni. Tutto è cominciato dopo alcuni lavori di ristrutturazione per riparare una perdita. La Queen's Cross Housing Association, che si occupa della gestione dell'appartamento, afferma che sta lavorando per risolvere il problema da marzo. Il piccolo è rimasto "pietrificato" dalla presenza delle lumache e da allora si fa la pipì addosso perché è terrorizzato e non vuole mettere piede in bagno. "È davvero difficile per lui perché odia tutti questi animali", spiega Rebecca. "Ogni volta devo prenderli e metterli nella tazza del gabinetto o ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Terrificanteneldi. Una donna, Rebecca Macdonald, ha raccontato al Daily Record, di essersi ritrovata con una infestazione di lumache enormi e che suo figlio Alexander di 5 anni, autistico, si rifiuta di andare inper fare i suoi bisogni. Tutto è cominciato dopo alcuni lavori di ristrutturazione per riparare una perdita. La Queen's Cross Housing Association, che si occupa della gestione dell'appartamento, afferma che sta lavorando per risolvere il problema da marzo. Il piccolo è rimasto "pietrificato" dalla presenza delle lumache e da allora si fa la pipì addosso perché è terrorizzato e non vuole mettere piede in. "È davvero difficile per lui perché odia tutti questi animali", spiega Rebecca. "Ogni volta devo prenderli e metterli nella tazza del gabinetto o ...

