“Siamo arrivati agli avvocati”. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Abbiamo deciso di dire basta” (Di venerdì 27 maggio 2022) Momento da dimenticare per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Pensavano infatti di potersi godere unicamente la bellissima vacanza francese, nella capitale francese, invece un episodio spiacevole li ha visti come vittime. In questi giorni hanno pubblicato diverse foto meravigliose dalla nazione transalpina, tra queste l’indimenticabile scatto con alle spalle la Tour Eiffel. Ma c’è qualcuno che voleva probabilmente rovinargli la serenità e per questa ragione hanno deciso di chiamare i loro avvocati. Alcuni giorni fa c’è stata grande festa nella famiglia di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il party per il piccolo Gabriele si tinge di azzurro. Un post reso noto ai fan della coppia recita una didascalia dai toni ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Momento da dimenticare per. Pensavano infatti di potersi godere unicamente la bellissima vacanza francese, nella capitale francese, invece un episodio spiacevole li ha visti come vittime. In questi giorni hanno pubblicato diverse foto meravigliose dalla nazione transalpina, tra queste l’indimenticabile scatto con alle spalle la Tour Eiffel. Ma c’è qualcuno che voleva probabilmente rovinargli la serenità e per questa ragione hannodi chiamare i loro. Alcuni giorni fa c’è stata grande festa nella famiglia di. Il party per il piccolo Gabriele si tinge di azzurro. Un post reso noto ai fan della coppia recita una didascalia dai toni ...

Advertising

borghi_claudio : @TerryBi1 @Marcella_IsBack Sono entrato in un partito che aveva il 3% e anche con le mie idee siamo arrivati al 32%… - pepppe772 : RT @latermodiferrar: @boni_castellane Mia moglie, inf. di PS NON vaccinata, sospesa ora al lavoro perché guarita, è allucinata. Giustamente… - marthamyde4r : per aver bloccato una fanpage siamo arrivati a dire che induce le fan ad avere rapporti non consenzienti in cambio… - Lamusicamisalva : @moonvliqht Anche qui, in generale in estate fa molto caldo, qui siamo arrivati a 46º - dedeloveschim : siamo arrivati alla fine, non avrete più queste mie foto e i west del venerdì gonna cry #StarInMyMindFinalEP -