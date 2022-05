“Si è capito tutto di lei”. Isola dei Famosi, accuse a Carmen Di Pietro: “Mi viene da piangere” (Di venerdì 27 maggio 2022) Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro e Marco Maccarini protagonisti di una lite furiosa. Fin dal suo arrivo in Honduras il vj di MTV ha sempre cercato di darsi da fare. Va detto, però, che in alcuni casi i suoi sforzi non danno i frutti sperati. Come quando ha deciso di dare fuoco ad un’essenza per allontanare le zanzare. Pamela Petrarolo ha preso in mano il barattolo e si è bruciata. Ne è nata un’accesa discussione che ha coinvolto pure Carmen. “Dio mio brucia! – ha gridato Pamela – Ma era una trappola per farmi fuori? Mi vuoi dire che è ardente? Mi viene da piangere dal dolore. Ti ho visto prenderlo in mano e pensavo non fosse ardente. Non sento quasi le dita fai te, mica sono pazza che prendo una cosa se credo che sia infuocata”. Anche Carmen ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)deiDie Marco Maccarini protagonisti di una lite furiosa. Fin dal suo arrivo in Honduras il vj di MTV ha sempre cercato di darsi da fare. Va detto, però, che in alcuni casi i suoi sforzi non danno i frutti sperati. Come quando ha deciso di dare fuoco ad un’essenza per allontanare le zanzare. Pamela Petrarolo ha preso in mano il barattolo e si è bruciata. Ne è nata un’accesa discussione che ha coinvolto pure. “Dio mio brucia! – ha gridato Pamela – Ma era una trappola per farmi fuori? Mi vuoi dire che è ardente? Midadal dolore. Ti ho visto prenderlo in mano e pensavo non fosse ardente. Non sento quasi le dita fai te, mica sono pazza che prendo una cosa se credo che sia infuocata”. Ancheha ...

