Shakira chiede una foto ai Måneskin | «Facciamo musica insieme?»

Advertising

Gossip e TV

Nel 2010 ha ballato insieme aagli MTV Europe Music Awards. Sul piccolo schermo è apparsa in diverse serie e soap di successo. Solo per citarne alcune: iFamily, Il Segreto, Cupido, Wake Up. ...Si parla di amore a prima vista dove il protagonista conosce una ragazza in un locale euna ... CLASSIFICA TOP 20 APRILE 2022 " MUSICA INTERNAZIONALE Harry Styles - As it was, Rauw ... Malgioglio fa arrabbiare la Spagna: Cristiano chiede scusa a Chanel Il paroliere e personaggio tv è stato duramente criticato dalle parti di Madrid per i suoi commenti taglienti sulla cantante latina ...