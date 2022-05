Settore edilizio in ripresa, Pesenti: “Ma il futuro presenta grandi incognite” (Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. Il Settore edilizio in provincia di Bergamo sta attraversando una fase espansiva, che ha sostanzialmente recuperato l’impatto indotto dalla crisi pandemica, e che nel 2021 è cresciuto del 21% grazie a tre motori fondamentali: gli incentivi fiscali “potenziati”, la nuova stagione delle opere pubbliche, e la vivace dinamica della nuova produzione edilizia non residenziale, specie produttiva. In particolare, secondo i dati Cresme, nel 2021 in Bergamasca si stimano investimenti per il rinnovo e per l’energetico, trainati dal superbonus, pari a 1,4 miliardi di euro, che corrisponde a più dell’84% degli investimenti complessivi in manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo provinciale, pari a 1,6 miliardi di euro. Con un significativo impatto occupazionale. Considerando che un investimento di 200 mila euro attiverebbe due occupati diretti e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 27 maggio 2022) Bergamo. Ilin provincia di Bergamo sta attraversando una fase espansiva, che ha sostanzialmente recuperato l’impatto indotto dalla crisi pandemica, e che nel 2021 è cresciuto del 21% grazie a tre motori fondamentali: gli incentivi fiscali “potenziati”, la nuova stagione delle opere pubbliche, e la vivace dinamica della nuova produzione edilizia non residenziale, specie produttiva. In particolare, secondo i dati Cresme, nel 2021 in Bergamasca si stimano investimenti per il rinnovo e per l’energetico, trainati dal superbonus, pari a 1,4 miliardi di euro, che corrisponde a più dell’84% degli investimenti complessivi in manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo provinciale, pari a 1,6 miliardi di euro. Con un significativo impatto occupazionale. Considerando che un investimento di 200 mila euro attiverebbe due occupati diretti e ...

