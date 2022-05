Serie A, Roma: venduti 21.000 abbonamenti in dieci giorni (Di venerdì 27 maggio 2022) La Roma, a meno di dieci giorni dall’inizio della campagna abbonamenti, ne ha già venduti 21.000. Dopo la vittoria della Conference League la società dei Friedkin ha già raggiunto la quota abbonati del settembre scorso, e si prefigge di arrivare a quota 30mila, dato che manca dalla stagione 2004/05. Ma volano anche le vendite di Milan e Inter. I rossoneri freschi di Scudetto sono a quota 19mila nella sola fase di prelazione, aperta appena 24 ore fa. Il 31 maggio scatterà la seconda fase, con vendita libera aperta anche ai nuovi abbonati, fino al 30 giugno. L’Inter ha già sforato le 15mila tessere sottoscritte, dal 18 maggio, giorno di inizio campagna. L’Inter ha messo sul mercato 40mila abbonamenti stagionali. Nella prima fase di vendita è stata riservata una prelazione agli abbonati ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) La, a meno didall’inizio della campagna, ne ha già21.000. Dopo la vittoria della Conference League la società dei Friedkin ha già raggiunto la quota abbonati del settembre scorso, e si prefigge di arrivare a quota 30mila, dato che manca dalla stagione 2004/05. Ma volano anche le vendite di Milan e Inter. I rossoneri freschi di Scudetto sono a quota 19mila nella sola fase di prelazione, aperta appena 24 ore fa. Il 31 maggio scatterà la seconda fase, con vendita libera aperta anche ai nuovi abbonati, fino al 30 giugno. L’Inter ha già sforato le 15mila tessere sottoscritte, dal 18 maggio, giorno di inizio campagna. L’Inter ha messo sul mercato 40milastagionali. Nella prima fase di vendita è stata riservata una prelazione agli abbonati ...

