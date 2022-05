Serie A, il punto sulle panchine: Pirlo sfoglia la margherita, dubbi sulla Sampdoria e rebus Udinese (Di venerdì 27 maggio 2022) La stagione nel campionato di Serie A è andata in archivio, l’ultima giornata ha regalato tante emozioni per la lotta scudetto e salvezza. Il Milan si è laureato campione d’Italia mentre in Champions League si sono qualificate Inter, Napoli e Juventus. In Europa League Lazio e Roma, in Conference la Fiorentina. Infine in Serie B Venezia, Genoa e Cagliari. E’ già partito un valzer di allenatori per la prossima stagione. Le certezze riguardano le big con le conferme di Pioli al Milan, Inzaghi all’Inter, Allegri alla Juventus, Spalletti al Napoli, Mourinho alla Roma e Sarri alla Lazio. La Fiorentina continua con Italiano, l’Atalanta con Gasperini, il Bologna con Mihajlovic, il Torino con Juric, la Salernitana con Nicola, il Sassuolo con Dionisi. La notizia più sorprendente riguarda l’addio tra il Verona e Igor Tudor, l’ex Juventus è vicino al Galatasaray ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 27 maggio 2022) La stagione nel campionato diA è andata in archivio, l’ultima giornata ha regalato tante emozioni per la lotta scudetto e salvezza. Il Milan si è laureato campione d’Italia mentre in Champions League si sono qualificate Inter, Napoli e Juventus. In Europa League Lazio e Roma, in Conference la Fiorentina. Infine inB Venezia, Genoa e Cagliari. E’ già partito un valzer di allenatori per la prossima stagione. Le certezze riguardano le big con le conferme di Pioli al Milan, Inzaghi all’Inter, Allegri alla Juventus, Spalletti al Napoli, Mourinho alla Roma e Sarri alla Lazio. La Fiorentina continua con Italiano, l’Atalanta con Gasperini, il Bologna con Mihajlovic, il Torino con Juric, la Salernitana con Nicola, il Sassuolo con Dionisi. La notizia più sorprendente riguarda l’addio tra il Verona e Igor Tudor, l’ex Juventus è vicino al Galatasaray ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Sesti in campionato, dico sesti, in un campionato di seconda fascia e l'ultima Coppa europea, quasi una roba da te… - SINGULARIT4Y : posso dire che sono stanca di vedere coppie in serie tv che si mollano perché x non vuole figli mentre y ne ha o ne… - fuegoyllamas : lo spoilerone che ho appena visto di grey’s anatomy è che la cosa migliore che potessi vedere in quella serie arrivati a questo punto - stoccheropaolo : @FrancescaTronca @PrimeVideo Che poi con tutto quello che c'è da vedere...una serie su Vacchi? A sto punto sarebbe… - MondoNapoli : Il Punto sul Campionato - Il pagellone della Serie A 2021-22. Ottima stagione per il Napoli. Capolavoro Milan, l’In… -