“Seria”, il nuovo singolo di Biagio Antonacci: testo e significato (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo oltre 2 anni di silenzio Biagio Antonacci è pronto per pubblicare un nuovo brano inedito dal titolo “Seria”, disponibile da oggi 27 maggio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica. Seria, prodotta da d.whale e Placido Salamone, anticipa l’uscita del nuovo album di inediti di Biagio Antonacci previsto entro la fine dell’anno. “Tutto cambia, mi evolvo, conquisto consapevolezza e vivo di riassunti preziosi – ha commentato Biagio Antonacci – ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a Seria, che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna. Seria è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la ... Leggi su zon (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo oltre 2 anni di silenzioè pronto per pubblicare unbrano inedito dal titolo “”, disponibile da oggi 27 maggio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica., prodotta da d.whale e Placido Salamone, anticipa l’uscita delalbum di inediti diprevisto entro la fine dell’anno. “Tutto cambia, mi evolvo, conquisto consapevolezza e vivo di riassunti preziosi – ha commentato– ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a, che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna.è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la ...

