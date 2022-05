"Sento già i ritornelli della sinistra..". Ma Salvini rilancia sul viaggio a Mosca (Di venerdì 27 maggio 2022) Salvini pronto a volare in Russia per favorire la risoluzione del conflitto in Ucraina. Fonti vicine alla Lega: "Ipotesi da definire". Già nei giorni scorsi l'ex ministro si era detto disposto a dialogare con Mosca Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 maggio 2022)pronto a volare in Russia per favorire la risoluzione del conflitto in Ucraina. Fonti vicine alla Lega: "Ipotesi da definire". Già nei giorni scorsi l'ex ministro si era detto disposto a dialogare con

Salvini vuole andare a Mosca 'Già mi sento alcuni ritornelli di sinistra. Se ad andare a Mosca o chiamare Mosca è qualcuno che va bene al politicamente corretto è una grande operazione di pace; se ci va Salvini chissà cosa ... Milan, Leao: "Qui mi sento a casa, ho ancora due anni di contratto" ... ha parlato delle sue sensazioni in rossonero: ' Sono al Milan, ho due anni di contratto e mi sento ... Ruud Gullit e Marco Van Basten già presenti in rosa FRANK RIJKAARD Provenienza : Sporting Lisbona ... ilGiornale.it mialcuni ritornelli di sinistra. Se ad andare a Mosca o chiamare Mosca è qualcuno che va bene al politicamente corretto è una grande operazione di pace; se ci va Salvini chissà cosa ...... ha parlato delle sue sensazioni in rossonero: ' Sono al Milan, ho due anni di contratto e mi... Ruud Gullit e Marco Van Bastenpresenti in rosa FRANK RIJKAARD Provenienza : Sporting Lisbona ... "Sento già i ritornelli della sinistra..". Ma Salvini rilancia sul viaggio a Mosca